Contralor del Huila, acusado de golpear brutalmente a exnovia: "Me llevó al ascensor arrastrándome"

Andrés Felipe Vanegas, contralor del Huila , fue denunciado por parte de su expareja, Salomé Bahamón. Ella lo acusa de propinarle una brutal golpiza, un hecho que quedó grabado en video. En Mañanas Blu, la víctima entregó detalles de lo ocurrido.

“Me encuentro muy afectada, es un momento muy difícil. Me fracturó una carilla de un diente inferior por los fuertes golpes que me dio y que se ven en el video. Es la primera y la última vez que me pega, por lo que presenté una denuncia penal”, contó la mujer, que actualmente se desempeña como secretaria general de la Alcaldía de Neiva.

Salomé narró que, a pesar de llevar unos tres meses de relación “muy intensa afectivamente” con el contralor del Huila, “con el paso del tiempo me di cuenta de que había una situación de fondo y eran las inseguridades que Andrés Felipe tenía y demostraba constantemente”.

Sobre el día de la agresión, el 17 de junio, detalló que todo inició “en medio de un concierto cuando le digo que me quería ir. Yo venía de mis clases de maestría en Bogotá, venía bastante cansada, sin embargo, fuimos al concierto por su insistencia. Cuando le digo que me quiero ir, él empieza a asumir otras cosas y me empieza a agredir verbalmente”.

Publicidad

Que “nos íbamos a morir”, eso le dijo Vanegas a la víctima en el auto, todo en medio de golpes que habrían iniciado antes de abordar el vehículo, según la denuncia. “Yo lo único que pensaba era cómo tirarme del carro. Incluso, en medio del ataque, alcancé a enviarle la dirección a una amiga para pedirle auxilio”.

La víctima del brutal ataque asegura que pensó que él la iba a matar, “por la actitud que tenía, por esa agresividad, por como actuaba. Yo solo le suplicaba que me dejara ir”.

En un momento, de acuerdo con el relato, el contralor del Huila “me tapó la boca con las dos manos, como si me quisiera ahogar, y me llevó al ascensor arrastrándome. Yo estaba muy cansada, me acurruqué y le supliqué que no me pegara y, en ese momento pasó lo más inquietante, me volteó a mirar y me dijo que no había pasado nada, como si no hubiera pasado nada”.

Publicidad

Salomé considera que la suerte la acompañó y pudo salvaguardar su vida gracias al ascensor: “cerré la puerta y logré bajar al primer piso. Sin embargo, si no hago eso, lo primero que hace es matarme”.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Publicidad