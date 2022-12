Contralora sale del país y viaja a Nueva York

El texto publicado en el portal digital de la Contraloría señala:

"Se dispone a viajar por la aerolínea Delta Air Lines a la ciudad de Nueva York con su hijo menor Gianfranco Bach.

Es importante aclararle a la opinión pública y a quienes han difundido la especie de que está pensando evadir la justicia saliendo del país, no existe la más remota posibilidad de que esto suceda porque en primer lugar la Contralora está ávida de desmontar la falacia que la Fiscalía viene articulando de cara a desacreditarla y causarle una seria afectación en su buen nombre, emocionalidad y seguridad personal y familiar.

En segundo lugar porque el día martes tendrá lugar el debate solicitado por el Honorable Congreso de la República por petición suscrita por los senadores Jorge Enrique Robledo y Alvaro Uribe Velez y dentro del cual todas las bancadas quieren hacer un examen de cómo se ha manejado la intervención de Saludocoop y cuáles han sido las acciones de los Señores Ministros y del Señor Superintendente para haber contenido y reconducido a la mínima racionalidad el gasto en salud así como al mismo tiempo que se ha garantizado el derecho a la salud de los colombianos.

Por lo tanto la Contralora no tiene la más remota intención de incumplir con sus deberes constitucionales, máxime cuando viene de ser condecorada por esa Alta Corporación precisamente por el cumplimiento y seriedad con que ha abocado el control fiscal en Colombia.

No sobra señalar que este viaje está cubierto por los recursos propios de la Contralora, toda vez que se trata de un viaje personal y adicionalmente para quien tenga interés en verificar dónde está, su teléfono cuyo número es de conocimiento de los investigadores, puede ser localizado a través del GPS que se encuentra instalado en el mismo".