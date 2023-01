Contraloría y países donantes ponen la lupa en USD$200 millones para el posconflicto

Embajadores de Noruega, Suiza y Suecia pidieron explicaciones a minhacienda por la salida de la funcionaria del fondo técnico que maneja los recursos.

En una carta conocida por Noticias Caracol, la Contraloría señala:

“En aras de precisar el nivel de ejecución de estas cuentas (...) entre los recursos administrados a través del fondo multidonante y el fondo Colombia en Paz pido a usted (...) que me hagan llegar en un tiempo no mayor a cinco (5) días, un informe en el que se detalle el uso de los recursos".

Sumado a esto, los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia pidieron explicaciones al Ministerio de Hacienda por el manejo de los recursos del proceso de paz, y la salida de la funcionaria del fondo técnico que maneja los recursos:

“Dado el impacto que puede tener sobre la operatividad del fondo en el corto y mediano plazo, consideramos necesario que el Ministerio de Hacienda como entidad que preside el comité del fondo convoque una reunión extraordinaria”.

Frente a esto respondió el Ministerio de Hacienda:

"No hay razón para el nerviosismo, yo tuve la oportunidad de reunirme en Mendoza, Argentina, con los representantes de los tres países donde el planteamiento que tienen es que quieren estar muy de cerca seguir muy minuciosamente el proceso de selección de la persona que va a dirigir el fondo Colombia Sostenible", indicó Mauricio Cárdenas.

Los tres embajadores piden reforzar el funcionamiento y el cumplimiento de la reglamentación del fondo.