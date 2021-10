Controversia entre Mario Hernández y una cliente por un bolso: “tan feo que lo estafen a uno”

Una controversia se desató en Twitter entre el empresario Mario Hernández y una mujer identificada como Mary Cotes, que señaló que los productos que promociona en su página como hechos por manos colombianas provienen de China.

Todo comenzó a partir de un comentario del empresario, quien le estaba reclamando a una aerolínea por un inconveniente personal con un tiquete.

“Avianca no me atendió a tiempo, el tiquete valía 6.7 millones hasta hoy me atienden y me dicen que el tiquete cambió la tarifa 10.7 millones. Es culpa de ellos y yo tengo que pagar. ¿Qué tal?”, escribió Mario Hernández.

En respuesta a su publicación, Mary aprovechó para mostrar su insatisfacción frente a un producto que adquirió de su marca.

“Así me sentí cuando pedí un bolso y una maleta por tu página web y pagué más de un millón y medio de pesos por ambas cosas y cuando me llegaron la etiqueta decía que eran hechos en China. Tan feo que lo estafen a uno, ¿cierto?”, comentó la mujer.

A Mari cotes es cierto en colombia no hay materias primas las mejores fábricas son en china garantizadas or nuestra marca vin gusto le devolvemos el dinero ! En ninguna parte decía que fabricadas en Colombia pic.twitter.com/hzW7a6OJDI — Mario Hernandez (@marioherzam) October 17, 2021

Publicidad



Teniendo en cuenta que se trata de una reconocida marca colombiana de marroquinería, la etiqueta de hecho en China dejó en el ojo del huracán al empresario.

“A Mari Cotes: es cierto en Colombia no hay materias primas, las mejores fábricas son en China. En ninguna parte decía que fabricadas en Colombia”, contestó Mario Hernández, quien añadió que le devolverían su dinero.

Luego, Hernández lamentó que ella no aceptara su invitación, por lo que ciudadana le respondió:

“Deje de responsabilizarme por lo que su empresa hace mal en publicidad, me alegra que hoy le pusieron el país de origen en la web a cada producto que no lo tenía, para mí se cumplió mi objetivo. Ya le dije, no tengo nada que ir a hacer a su fábrica, le puedo enviar por correo”.

Finalmente, el empresario aseguró que “el 65 % del producto que vendemos es hecho en Colombia, está invitado a verificarlo”.