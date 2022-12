Controversia por supuesta camioneta robada de negociadores de las FARC en el Cauca

El propietario del vehículo aseguró haber visto su camioneta blanca Mitsubishi de placas CUO 083, cuando comenzaron a aparecer en medios de comunicación las imágenes de uno de los carros que transportaba a los miembros de las FARC en Buenos Aires, Cauca, para las jornadas pedagógicas por la paz.

“Me llama un amigo a decirme que estaba viendo por televisión mi camioneta en el Cauca, en los diálogos de paz que está haciendo la guerrilla”, contó Luis Fernando Agudelo, propietario de la camioneta.

La camioneta fue hurtada el pasado 16 de enero, en una vía del municipio de Dagua, en el Valle del Cauca.

“Me atravesaron un carro en la vía, salieron seis tipos armados y me bajaron de la camioneta”, dijo el propietario de la camioneta.

Aunque el seguro se encargó de reponer el valor del vehículo, el hombre dice que siente indignación es por el robo del que fue objeto.

“Me indigna la verdad, porque uno trabaja honradamente, tengo mi finca en este momento. Tengo temor a subir a la finca”, agregó Agudelo.

Desde La Habana, uno de los voceros de la guerrilla, señaló que investigan la procedencia de la camioneta.

“Estamos esperando que nuestros compañeros en Colombia puedan enviarnos alguna información porque en el momento no tenemos aquí nada sobre ese tema”, indicó Carlos Antonio Lozada, vocero de las FARC.

La camioneta que constantemente se veía en imágenes de los desplazamientos de los jefes guerrilleros, no se volvió a ver por las carreteras de esta vereda en Buenos Aires, Cauca.

Entre tanto, inició la socialización de la pedagogía de paz con cerca de 40 jefes de las FARC.