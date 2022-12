Controversia por video del arzobispo de Manizales apoyando a un aspirante al Congreso

Monseñor Gonzalo Restrepo no solo halaga al candidato Félix Chica, sino que menciona hasta su número y partido.

“Usted es para nosotros un representante excelente, no solamente porque pertenece al Partido Conservador, sino por sus principios humanísticos y católicos”, le dijo el líder católico a Chica.

El video del inusual apoyo fue compartido por el propio candidato en Twitter:



Con gratitud y profunda alegría, quiero compartirles la bendición que me fué impartida por Monseñor Gonzalo Restrepo - Arzobispo de Manizales.



Como católico creyente no seré inferior a la labor encomendada por la Iglesia al defender la dignidad humana, la vida y la familia. pic.twitter.com/HY0yOfTakZ — Félix Chica Correa (@FelixChica) February 3, 2018

Cuestionado, el político se defendió y dijo que solo se trató de una visita a la iglesia por parte de un simple creyente.

“Después de la charla le pedimos que si nos permitía respetuosamente una foto y un video. Nos dio unas palabras, por cierto, muy favorables”, dijo Chica.

Sin embargo, aseguró ser consciente de que subir a las redes el diálogo con monseñor Restrepo le trajo complicaciones al prelado.

“Me ha dicho monseñor, telefónicamente, que le ha causado problemas haber dicho que hay que apoyar a los que defienden la Iglesia, los que defienden la familia, los que defienden a los niños, la libertad de las personas”, agregó.

“No hubo libreto, no hubo ninguna presión”, declaró.

La Iglesia católica en Manizales no se ha pronunciado hasta el momento.

Entre tanto, se conoció que la Conferencia Episcopal de Colombia publicó en enero de este año un documento donde advierte: “para las parroquias la Conferencia Episcopal Colombiana había sido clara al afirmar que la Iglesia católica en Colombia no tiene ni avala ningún partido ni candidato”.