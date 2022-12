Convocar a una Constituyente y revocar al Congreso: polémica propuesta de Roy Barreras

El senador reaccionó así al ausentismo en las sesiones para discutir proyectos sobre la implementación del acuerdo de paz.

“Hay que convocar al constituyente primario y seguramente será necesario una Asamblea Nacional Constituyente que de paso revoque este congreso. Creo que el presidente tiene que estudiar esas formas de convocatoria incluyendo un estado de conmoción interior”, aseguró Barreras.

Para la oposición y muchos de quienes acompañan al Gobierno, esta propuesta no tiene ni pies ni cabeza.

“En esta coyuntura yo no creo que quepa una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente”, sostuvo Horacio Serpa, senador del Partido Liberal.

En el mismo sentido se expresó Telésforo Pedraza, representante por el Partido Conservador: “eso no le hace ningún favor, ni ningún beneficio ni al presidente ni al Gobierno ni a la paz”.

Precaria asistencia en Senado obligó a que varios ministros aparecieran en la plenaria. Aun así, por sexta vez, no pudieron ser discutidos los proyectos.

