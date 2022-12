Corazonada de una madre guía a autoridades hacia red de pornografía infantil

La madre de la víctima intuyó que su hija estaba en peligro cuando esta la llamó para decirle que no volvería a casa.

"La forma como ella me habló no es como nos hablamos nosotras. Supe que la tenían encerrada", relató.

Su instinto de madre no se equivocó, pues dos hombres tenían a la niña en una casa en el barrio Prado Veraniego, en el norte de Bogotá. La contactaron por Facebook y se la llevaron engañada.

"Le dijeron que la iban a tener de modelo para un casting de una novela", dijo la mamá de la menor.

El coronel Oscar Pinzón, comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia, señaló que se trató de una red de pornografía internacional que ofrecía sus servicios a clientes en Europa, por medio de páginas de internet.

"Las tienen encerradas en un segundo piso donde les dan comida y no las dejan salir sin el control de dos sujetos", dijo Pinzón.

Las autoridades lograron dar con el paradero de la menor gracias a su cuenta de Facebook.

En el operativo se logró capturar al hombre identificado como Camilo Gómez Orozco, horas después se entregó su cómplice.

En el apartamento encontraron a otras cuatro mujeres, una de ellas es menor de edad y, al parecer, proveniente de Ibagué.