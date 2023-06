Coronel Carlos Feria se presentó ante Fiscalía para declarar sobre muerte de Óscar Dávila

El coronel Carlos Feria, jefe militar de la Presidencia de la República, se presentó este martes 20 de junio ante la Fiscalía General de la Nación para entregar su versión de lo que sabe respecto a la muerte del coronel Óscar Dávila, ocurrida el pasado 9 de junio.

Durante la diligencia, que inició a las 8:30 de la mañana y pasado el mediodía continuaba, el oficial habló de lo que fue su relación profesional y laboral con el fallecido Dávila y algunas de las conversaciones que sostuvo con él días antes de su partida.

El coronel Carlos Feria ingresó al búnker de la Fiscalía en un vehículo blindado.

Días antes de la diligencia, Marlon Díaz, abogado del oficial Feria, manifestó que esperaban tener claridad del porqué el llamado del ente investigador como testigo frente a la muerte de coronel Óscar Dávila, exjefe de avanzada del presidente Gustavo Petro.

Publicidad

“No sabemos específicamente testigo de qué. La Fiscalía en las preguntas hará los planteamientos específicos porque ni siquiera él, para la fecha de ese lamentable hecho, estaba en el país, estaba en Cuba para ese día y solo se entera cuando aterriza de esa comisión a Colombia”, indicó.

El abogado del coronel Carlos Feria agregó que la prueba del polígrafo practicada a la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza, se dio en el marco de la Constitución y la ley.

“Por supuesto, se explicará y defenderá por qué razón la aplicación de pruebas de confiabilidad y credibilidad a través del uso del polígrafo, que además tienen más de 100 años en la humanidad, se hizo ajustada a la Constitución y la ley, ajustada a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, el coronel no es experto en polígrafo, no es el que sabe o no aplicarla”, precisó.

Publicidad

Quien no se presentó a la diligencia con la Fiscalía General de la Nación fue el esposo de Laura Sarabia, Andrés Fernando Parra.

Se espera que el 22 de junio, la exjefa de gabinete de la Presidencia asista a la sede del ente investigador para explicar la pérdida del dinero de su residencia que derivó en la prueba del polígrafo a su extrabajadora.