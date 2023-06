Coronel Óscar Dávila se suicidó, confirma Fiscalía al revelar necropsia de Medicina Legal

Este miércoles, 21 de junio de 2023, la Fiscalía General de la Nación reveló los resultados de la necropsia que Medicina Legal practicó al cuerpo del coronel Óscar Dávila. De acuerdo con el ente investigador, el oficial sí se suicidó.

El pasado 9 de junio, el coronel Óscar Dávila, quien llevaba más de 20 años en la Policía y que era el encargado de garantizar la seguridad de los lugares que visitaba el presidente Gustavo Petro, fue hallado muerto dentro de su camioneta. Según la investigación, le pidió a su conductor ir a comprarle una botella de agua y aprovechó ese momento para dispararse.

“Una vez se le entreguen a la sociedad colombiana las causas de la muerte del coronel Dávila, que yo siento porque es como si me hubieran prestado un ser humano que no pude cuidar yo mismo, porque subestimé la presión -yo porque estoy acostumbrado a sentirla y creo que las demás personas lo hacen, y no es así; no son iguales, ningún ser humano es igual-, entonces nos expresaremos”, había dicho este martes el presidente Petro.

Últimas horas del coronel Óscar Dávila

El pasado viernes 9 de junio, a las 6:17 minutos, el conductor y escolta del coronel Dávila ingresó a una tienda ubicada justo al lado del edificio donde vivía el occiso con su esposa e hijos, cerca de la sede de la Fiscalía General de la Nación, en el occidente de Bogotá. El hombre pidió una botella de agua.

Casi 50 segundos después salió y caminó hacia el vehículo. Allí se encontró con una impactante escena: su protegido estaba muerto, tenía un disparo fatal en la cabeza y nada pudo hacer para salvarlo.

Dos horas antes, a las 4:17 de la tarde, la periodista Silvia Charry llamó al coronel Óscar Dávila para preguntarle por el caso de las chuzadas. Fue enfático al decir que no se podía pronunciar o, de lo contrario, “me acaban”.

Según la comunicadora, a las 6:13 de la tarde el coronel Óscar Dávila la llamó, pero ella no alcanzó a contestar. A esa hora, de acuerdo con 20 testigos del barrio que fueron consultados por Noticias Caracol, el conductor del oficial se bajó de la camioneta, cruzó la calle y llegó a la tienda para comprar el agua. Al regresar al vehículo lo encontró muerto y decidió llamar a la esposa, que salió de inmediato.

La periodista de Blu Radio Diana Mejía reveló que, antes de llamar a la periodista Charry, el oficial hizo otra llamada a una familiar para contarle que los niños indígenas perdidos en el Guaviare habían aparecido.

“Cinco minutos después de esa llamada esa misma familiar recibe una nueva llamada de la esposa del coronel diciéndole llorando que el conductor la acababa de llamar a decirle que el coronel se había suicidado”, relató la reportera.

Agregó que el conductor de Óscar Dávila hasta “hace poco era casi el que custodiaba a Laura Sarabia, o sea es como si se lo hubieran puesto después de que Laura sale”.

Los investigadores de la Fiscalía General intentan establecer qué sabía el oficial en el escándalo de las chuzadas a dos exmpleadas de Laura Sarabia, la exjefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. Este último, así como su ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijeron desde un primer momento que Dávila se había quitado la vida.