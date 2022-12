Coronel (r) González del Río aceptó responsabilidad en la muerte de 32 personas

El procesado coronel (r) Robinson Javier González del Río aceptó ser el coautor material del homicidio de 32 personas, dentro de la serie de crímenes conocidos por la opinión pública como ‘falsos positivos’.

Según comunicado de la Fiscalía, “el alto mando militar se responsabilizó penalmente de los delitos de homicidio agravado en persona protegida, contemplado en el Derecho Internacional Humanitario; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y falsedad ideológica en documento público”.

La aceptación de la imputación fue hecha por el militar ante el juzgado 4 penal de Bogotá con funciones de control de garantías.

González del Río confesó que mediante un denominador “reclutador” lograba embaucar a personas con antecedenetes judiciales y después daba la orden de asesinarlos para hacerlos pasar como guerrilleros de las FARC muertos en combate y de esta manera sumar positivos a su hoja de vida.

“Voy a continuar colaborando con la Fiscalía General y solo quiero permanecer recluido en el pabellón para funcionarios públicos de La Picota, que no me vayan a trasladar, hasta el momento no he recibido amenazas y tampoco mi familia”, declaró el oficial durante la audiencia de imputación de cargos.

El militar en retiro pagaría mínimo 50 años de cárcel, de los cuáles por su confesión podría verlos reducidos en un 50%.