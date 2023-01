Correo electrónico probaría que carta del caso Santrich llegó a EE. UU. el 4 de enero

Noticias Caracol conoció una comunicación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que así lo confirma.

Esta información sale a la luz pública luego de que Kevin Whitaker, embajador de EE. UU. en Colombia, asegurara que la misiva, que pide pruebas en contra de Jesús Santrich por un supuesto caso de narcotráfico, no había llegado.

“La señora ministra de Justicia, muy gentilmente, me ha mantenido informada. Ayer (miércoles) precisamente nos volvimos a comunicar. Me reitera que la carta fue remitida y que ya se encuentra allí”, aseguró Patricia Linares, presidente de la Justicia Especial Para la Paz, jurisdicción que pidió las evidencias en contra del exjefe guerrillero.

Entretanto, Marta Lucía Ramírez reiteró el llamado a la JEP para que facilite la extradición del exintegrante de las FARC.

En abril del año pasado, Jesús Santrich fue capturado por presuntamente hacer parte de una organización que habría traficado 10 toneladas de cocaína, algo que él ha negado.

