Correos y facturas, pruebas contra cuatro empresarios implicados en caso de papeles de Panamá

Fiscalía dijo que Luz Mary Guerrero, principal accionista de Efecty, habría escondido cerca de US$4.5 millones a través de empresas fachada.

"Se suscribían los respectivos contratos, se facturaban, se pagaban a través de un giro por un intermediario del mercado cambiario y, de la cifra girada Mossak Fonseca, descontaba generalmente un 3% y la diferencia se la consignaba a orden de la empresa nacional, a donde esta dispusiera; y en algunos casos en empresas off shore, de propiedad de ella misma", dice Herbey Merchán, fiscal del caso.

A través de las empresas, advirtió la Fiscalía, se detraían de las bases grabables, costos y deducciones de servicios que no se prestaban.

"Las empresas que se han detectado se utilizaban en el exterior para tal fin son, entre otras, Serena Service LLP, Trade Direct Inc, Servicios de Información y Tecnología de Costa Rica SA, Britania, Sociedad Península, Sociedad Calidad Spania e Spania SL", afirma Merchán.

La Fiscalía investiga el ocultamiento de por lo menos US$ 10 millones que habrían sido ocultados en Estados Unidos, España o Bahamas.

