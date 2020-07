Corrupción en Ruta del Sol: piden sancionar a Odebrecht y dos empresas del Grupo Aval

En un documento de 350 páginas está proyectada la decisión que tomaría la Superintendencia de Industria y Comercio por las irregularidades en la adjudicación de la Ruta del Sol II, centro del escándalo de sobornos de Odebrecht.

El Comité que estudió el caso propone a la SIC que declare responsables a Odebrecht, Corficolombiana, Episol y la concesionaria Ruta del Sol.

Para el delegado, se trató de un rompecabezas que inició con las reuniones del empresario brasilero Luiz Antonio Bueno y el entonces viceministro de Transporte Gabriel García Morales, sobornado con 6,5 millones de dólares con un solo propósito: “La adjudicación de contratos de selección pública en contravía de las normas que protegen la libre competencia económica”.

Según reseña el documento, Odebrecht rechazó este argumento así: "Para que exista acuerdo se requiere de la participación de dos o más empresas (agentes de mercado). GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES por ser un empleado público ,y no una empresa, no puede incurrir en un acuerdo anticompetitivo. (...) GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES se comprometió a no flexibilizar los pliegos de condiciones, no a adjudicar el contrato".

El informe también señala que el soborno a García Morales no solo fue pagado por la multinacional brasilera: “El pago se efectuó con el aporte, conocimiento y aprobación de Corficolombiana”.

En el mismo documento se pide archivar la investigación por conflicto de intereses a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, cabeza del Grupo Aval, por no encontrar responsabilidad.

