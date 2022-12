Edgardo Maya criticó que los “candidatos presidenciales hagan campaña en las residencias de los contratistas que se han adueñado de los dineros públicos”.

Maya Villazón señaló igualmente que estos dueños de contratos son “el partido político más poderoso, que no tiene nombre, que no tiene personería jurídica”.

Indicó además que estas personas no tienen ningún tipo de sanción social.