Corruptos le han robado $1,3 billones al país: Néstor Humberto Martínez

El fiscal general reveló en qué está el caso Odebrecht y aseguró que próximamente se conocerán más nombres de involucrados.

JRV: Señor fiscal, otro de los grandes temas del país por su puesto sigue siendo el tema de la corrupción. Los grandes casos de corrupción, y por su puesto uno que se ha mencionado mucho es el tema de Odebrecht. Hoy, ¿en qué va el tema Odebrecht, en el caso específico de la Fiscalía?

NHM: Permítame primero que todo decirle, Juan Roberto, que lo que estamos haciendo en materia de corrupción no se contrae a los casos más importantes desde el punto de vista de los medios. Este es emblemático pero llegamos a La Guajira, el país conoció lo que ocurrió allí en La Guajira, lo que ha pasado con el gobierno de ese departamento, las dificultades con el gobernador, con el alcalde de Riohacha, lo que pasó con el PAE, lo que pasó con los megacolegios.

Fuimos a Sucre, evidenciamos un nivel de corrupción extrema, estamos terminando la fase primera de Córdoba, ahí se ha advertido una situación verdaderamente calamitosa desde el punto de vita de la ética pública; esta semana que comienza comenzamos a dar resultados en el caso del Chocó; vamos a Bucaramanga el próximo viernes a identificar, a priorizar las investigaciones de lo que pasó en Santander. Estuvimos en el Meta, estamos empezando a trabajar Lo de Cundinamarca.

Apenas estos meses hemos identificado más de un billón 300.000 millones de afectación al patrimonio de los colombianos.

JRV: Es decir, perdóneme que sea tan crudo…se han robado.

NHM: Se han robado más de 1.3 billones…identificados…por Dios. Y esto es lo que hace justamente que la acción de la Fiscalía conduzca a disuadir la acción criminal; que sea contundente para que todos los delincuentes, de todos los pelambres, que se meten la mano al bolsillo del estado sepan que el que la hace la paga, cualquiera que sea su condición, estirpe o su filiación política.

JRV: Es que eso es lo que le iba a preguntar porque es que viene la campaña. Entonces ya incluso hay funcionarios de regiones que dicen eso que está haciendo el fiscal es persecución política. Y empiezan a hilar delgado. No, es que él es amigo de Germán Vargas, es amigo del presidente, es amigo de otro candidato. Es decir, ¿aquí nadie va a salvarse?

NHM: Perdón, Juan Roberto, mejor; nadie puede hoy ya levantar la mano y decir esa culpa no es mía, nadie. En los partidos de la unidad nacional por todas las regiones hemos identificado casos de corrupción. En el caso de la oposición, no solamente de la oposición.

Recordará usted en el caso de Odebrecht, lo que pasó justamente en la adjudicación del contrato Ruta del Sol 2, ese es un caso específico que hemos identificado. El Polo, por ejemplo, en el caso del acueducto Tunjuelo Canoas, esta misma semana hemos imputado al alcalde del Polo Samuel Moreno. O sea, ¿quién puede levantar la mano? Por eso es que la sociedad tiene que tomar conciencia de la necesidad de que se rehaga el tejido de la nación con unos nuevos valores frente a esta grave circunstancia que estamos viendo frente a una corrupción sistémica, generalizada.

JRV: ¿En qué va Odebrecht?

Mire, Juan Roberto, el caso de Odebrecht para esta Fiscalía la llena de orgullo, es la Fiscalía de América Latina que llega más lejos en las investigaciones.

JRV: ¿Más que Brasil?

Bueno, salvo Brasil porque allí nació la investigación. Pero del resto de los países latinoamericanos ninguno ha llegado tan lejos como la Fiscalía colombiana. Permítame recordarle que a finales de diciembre del año pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que aquí en Colombia había habido dos contratos donde había habido coimas por 11 millones de dólares. Nosotros pasamos por ahí hace rato.

Óigase bien, identificamos, óigase bien, esto desde el punto de vista de la eficiencia. En quince días el país ya sabía que era Ruta del sol y contrato Ocaña-Gamarra. Sabía quiénes habían recibido la plata: Morales, Bula.

Se han tocado campañas políticas. Se han identificado dineros de Odebrecht en las dos campañas políticas en 2014. Tenemos 18 líneas de investigación que surgieron en apenas cinco meses y no vamos a terminar.

JRV: ¿En qué fase está?

NHM: Esta semana terminamos la fase de los 6 millones de dólares, audiencia de Garcia, los hermanos Ghisays, estamos en el caso de los 4, 6 millones identificando a donde fueron finalmente estos patrimonios.

Se deben conocer más nombres a lo largo de los próximos días.

