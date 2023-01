Corte Constitucional dará la última palabra sobre artículos que introdujo uribismo a la JEP

Así lo decidió el presidente Juan Manuel Santos, quien no objetará la ley sino que esperará el control del alto tribunal.

“El presidente no puede objetar artículos, puede objetar toda la ley o no objetarla. Yo no voy a objetarla, pero pasará al control de la Corte Constitucional, que sí puede poner artículos específicos bajo su lupa y declararlos inconstitucionales", indicó el mandatario.

El artículo más cuestionado es el que congela los procesos contra los militares en la JEP. Sin embargo, a pesar de considerarlo inconstitucional, la fuerza pública destaca la aprobación del código.

JEP no decidirá sobre extradición: uribismo logra modificaciones a ley de procedimiento "Eso nos da mucha tranquilidad, mucha estabilidad, las personas que ya se han acogido se les mantienen todas las reglas que ya conocían y por supuesto que hacia el futuro lo único que encontramos es apoyo", indicó el general Alberto Mejía.

El Centro Democrático desestima la posición del Gobierno y recuerda que este es el inicio de una serie de reformas al acuerdo.

"En derecho las cosas se deshacen como se hacen, el Congreso de la República mantiene la competencia funcional y el presidente electo el doctor Iván Duque ha dicho que, dentro de ese escenario, se van a hacer los ajustes a la Constitución sin transgredirla", señaló el senador Jaime Amín, senador del Centro Democrático.

Ajustes que asegura el Gobierno no son viables, dado que la Corte Constitucional aprobó la no modificación de la esencia de los acuerdos por doce años.