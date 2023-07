Corte Constitucional se pronunció sobre licencia parental compartida tras tutela contra EPS

¿Qué es la licencia parental compartida ? Es una norma que les permite aumentar la licencia a los nuevos papás cuando nace su hijo y, aunque es ley de la República, en muchos casos se niega por parte de las EPS, hecho por el que una tutela llegó a la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional le ha dicho al Ministerio de Salud que no puede negar el reconocimiento de esta licencia parental compartida, ya que es una ley de la República y no se puede denegar bajo la excusa de que no se ha reglamentado por parte del Gobierno nacional.

El alto tribunal señala que bajo esos fundamentos no se puede pasar por encima de los derechos del recién nacido y sus padres.

¿Qué es la licencia parental compartida?

La experta laborista María Angélica López Galán explicó que la licencia parental compartida es aquello que les permite a las parejas distribuir las últimas seis semanas de la licencia de maternidad, de tal manera que puedan acomodarse de acuerdo a sus necesidades.

Puede definirse también como un aumento de la licencia para los padres. Hay que señalar que la Corte también ha aclarado que esto cobija a todos los trabajadores del sector público y del sector privado.

CORTES CONSTITUCIONAL DEFINIRÁ USO DE CHAT GPT EN LA JUSTICIA

De otro lado, la Corte Constitucional definirá si los jueces del país pueden o no usar la Chat GPT como herramienta para elaborar sus fallos. A ese alto tribunal llegó la decisión de un juez de Cartagena que usó dicha tecnología para fallar una tutela en un litigio entre una EPS y una madre de familia.

“Se trata el tema del uso de la inteligencia artificial, el Chat GPT, en la administración de justicia. Los criterios son que es un asunto novedoso y la exigencia de aclarar el contenido y alcances de un derecho fundamental”, explicó José Fernando Reyes, magistrado de la Corte Constitucional.

El trámite ya empezó en la Corte Constitucional y expertos en inteligencia artificial le piden a ese alto tribunal no limitar el acceso a esta herramienta.

“Nunca se va a poder reemplazar a un juez, lo que sí va a ayudar es que pueda tomar esa inteligencia artificial y le ayude a resumir 20 años de jurisprudencia y que el juez pueda tomar mejores decisiones, y que tenga más insumos para la toma de decisiones”, señaló Fernán Ocampo González, presidente de Linktic.

La Defensoría del Pueblo le pidió a la Corte Constitucional valorar la herramienta para ser usada por los jueces, pero con límites.