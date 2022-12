Corte Internacional de Justicia aceptó dos contrademandas de Colombia contra Nicaragua 

Hacia finales de 2019 el tribunal determinará si el vecino país ha violado espacios marítimos y afectado la pesca artesanal de los raizales.

“Significa que la Corte va a entrar a examinar si efectivamente, como lo alega Colombia, las autoridades de Nicaragua están cometiendo violaciones contra el derecho internacional al obstaculizar el ejercicio de los derechos tradicionales de pesca que estos pobladores tienen en el área del mar Caribe”, explicó Juan José Quintana, embajador de Colombia ante La Haya.

“En ambos casos, la decisión que tomó la corte no es de fondo, no es de sustancia. No es que hayamos ganado, pero sí la Corte se va a ocupar de ellas, vamos a ver cómo nos va en el fondo del caso”, añadió.

Nicaragua debe presentar un nuevo escrito en mayo del año próximo y Colombia un escrito de respuesta en noviembre. Luego vendrán unas audiencias públicas y la sentencia se daría a más tardar a principios de 2020.

