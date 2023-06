Corte Suprema de Justicia anunció investigación a 19 congresistas del Partido Liberal

La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar contra 19 congresistas del Partido Liberal por la supuesta feria cargos en el Fondo Nacional de Ahorro y a raíz de unas afirmaciones del presidente de la entidad, Gilberto Rondón.

“Yo no sé si esos representantes o senadores que están ahí hayan recibido esos puestos. No lo sé porque yo no tengo la cuenta, es que es mucha gente, yo no tengo la cuenta. Pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho a eso. Es que estamos en una democracia pluralista y participativa. Y en una democracia pluralista y participativa, el que gana las elecciones, gobierna con su gente. Así de claro”, señaló Rondón el 6 de junio en diálogo con La W Radio.

La denuncia formal fue interpuesta por el abogado y excandidato presidencial Enrique Gómez.

“Allí se incurrió en los delitos de cohecho impropio, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, y lo que es absolutamente inaceptable es cómo, ante otro medio de prensa, el señor Rondon aceptó”, aseguró Enrique Gómez.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a los señalamientos y afirmaciones que indican que la repartición de cargos en el Fondo Nacional del Ahorro tenía la intención de buscar apoyo a las reformas del Gobierno.

“Encabezan la lista los congresistas que precisamente se han opuesto al Gobierno. Entonces ahí suena como que las cosas algo hay que profundizar, pero nosotros como Gobierno acompañamos las investigaciones, que se profundicen y que se sepa la verdad”, afirmó.

Y añadió: “Ahora, lo que sí es claro, hombre, en cualquier democracia, no digo en estos contratos, digo, en general en una democracia, quien es partido de gobierno tiene participación en el Gobierno”.

Frente a este escándalo, los liberales se refirieron al tema.

"Yo tengo que decir que a mí, a Octavio Cardona, y, que yo sepa, a ninguno otro de los congresistas del Partido Liberal, les dijeron que tenían que votar de esta o de aquella manera”, sostuvo Octavio Cardona, representante a la Cámara por el Partido Liberal investigado.

"Yo confío que esto no se dio, que esto es un tema de difamaciones contra los compañeros. Esperemos que se surtan todas las actuaciones judiciales”, anotó, por su parte, el representante liberal Carlos Felipe Quintero.

Por estos mismos hechos, la Procuraduría investiga al presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón.

Asimismo, la comisión de ética de la Cámara de Representantes abrió una investigación para determinar si los 19 congresistas efectivamente votaron algún proyecto del Gobierno a cambio de puestos en el Estado, pero dio el aval para que esos parlamentarios sigan participando en las votaciones relacionadas con las reformas del Gobierno.