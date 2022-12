Corte Suprema denuncia errores en proceso contra coronel Byron Carvajal

El alto tribunal, en audiencia pública, denunció errores en el proceso en el que se investigó al coronel Carvajal y a otros 15 militares del Batallón de Alta Montaña hallados responsables de los asesinatos en Jamundí, en el 2006.

Dijo que se vio obligada a mantener la condena pues ni la Fiscalía ni la Procuraduría interpusieron recurso, con el agravante de que en este caso el tribunal manifestó que el crimen fue un homicidio simple.

La Sala Plena reprochó los errores al determinar que el delito cometido afectó a la policía y además fue repudiado por la comunidad en general.

Manifestó que jurídicamente no pudo hacer algún tipo de modificación en la pena pues el único que interpuso recurso fue el acusado, Carvajal, por lo que solo estudió sus reclamos para que disminuyera la sentencia, lo que no fue aprobado por los magistrados.

Para el alto tribunal los hechos fueron de tanta gravedad que las víctimas rogaron por su vida y su clamor no fue atendido.