Corte Suprema, detrás de congresistas por escándalo Odebrecht

Todos los senadores y representantes nombrados insisten en su inocencia. Entre ellos están ‘Ñoño’ Elías, Musa Besaile, Plinio Olano, Roberto Gerlein e Iván Duque.

Por orden de la magistrada investigadora Patricia Salazar, Corte Suprema le pidió al Senado acreditar la calidad de congresistas de Gerlein y Duque, así como de la influyente senadora de Córdoba Arleth Casado de López, quien heredó los votos de su esposo Juan Manuel López tras su condena por parapolítica.

En el mismo proceso, la Corte le preguntó a la Cámara de Representantes por Alejandro Chacón, Alfredo Cuello, José Alfredo Gnecco, Manuel Guillermo Mora y Ciro Ramírez.

En concreto, este Alto Tribunal preguntó si ellos habían participado en debates de control político de las comisiones tercera y sexta, que discuten temas económicos y de obras públicas y transporte respectivamente.

El 31 de enero pasado la Corte también le pidió al Legislativo certificar si José David Name era congresista. No obstante, tal como lo aclaró el senador, todavía no está siendo investigado preliminarmente por la Corte.

En dicha petición aparece, incluso, el nombre de Juan Fernando Cristo, hoy ministro del Interior.

Estos trámites frente a los legisladores mencionados, tienen que ver con una formalidad de la Corte para establecer si poseen la calidad de aforados. No obstante, todos los congresistas mencionados o indagados insisten en reiterar su inocencia.