Corte Suprema explica por qué no ordenó captura de Santrich desde el momento que asumió el caso

El alto tribunal afirma que el congresista de la FARC “traicionó la confianza que se le dio” y se valió de artimañas para hacer creer que sí iba a comparecer.

Asegura que una de la maniobra fue la comunicación del pasado 19 de junio, donde aseguró que estaba presto a comparecer ante la corte a rendir sus explicaciones frente a los cargos que le atribuyen en el proceso en su contra.

“Nos duele que después de haber dicho tantas veces que iba a comparecer no esté presente en una diligencia que, además, era importante para él, si tenemos en cuenta que la diligencia es un medio de defensa del mismo sindicado”, señaló el presidente de la CSJ, Álvaro García.

El magistrado enfatizó que actuaron apegados a la ley, respetando los derechos como a cualquier persona: “de pronto hubo un abuso de parte de él de hacer creer a la corte que venía, que comparecía, que no había los peligros que finalmente se presentaron y traicionó esa confianza que se le dio, pero la corte actuó correctamente”.

En este proceso ahora la Corte Suprema esperará un tiempo prudencial para determinar citar a Santrich a una nueva indagatoria. Si nuevamente no aparece, o no ha sido detenido para tal fin, se declararía al congresista de la FARC como persona ausente y la corte entraría a definir su situación jurídica.

Le puede interesar:

Corte Suprema dicta orden de captura contra Jesús Santrich “Nos decepciona y lastima profundamente”: dura carta de partido FARC a Santrich