Corte Suprema ordena captura del senador Musa Besaile por escándalo de corrupción en la justicia

Sala penal cree que pago de $2 mil millones fue para alterar su proceso por parapolítica y no producto de una extorsión como aseguró en su versión.

Besaile, del partido de La U, deberá responder por los delitos de peculado y cohecho.

Unidades del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía están buscando a Musa Besaile desde el pasado lunes.

Se conoció que el senador liberó a uno de sus escoltas y envío una excusa al Congreso de la República y por eso no se presentó.

“Musa Besaile pagó por un servicio y no por una extorsión”: exfiscal...