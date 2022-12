Corte Suprema recogió cerca de 3 mil interceptaciones para investigar a Álvaro Uribe

Seguimiento se hizo por más de cuatro años y los audios comprobarían manipulación de testigos del senador y otra persona al contactar a paramilitares presos.

“Me están investigando a mí con usted y tienen interceptado el teléfono. O sea, esta llamada la están escuchando esos hijueputas”, habría declarado Uribe en una conversación.

“Por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con eso sin mencionarlo a usted”, sería otra frase de la comunicación, según uno de las interceptaciones que recopiló la Corte Suprema de Justicia.

En otro de los audios que están en poder del alto tribunal, se escucha una conversación entre Óscar Monsalve y su hijo Juan Guillermo.

Según lo explica la Corte, Óscar fue administrador de la hacienda Guacharacas, que fue propiedad del expresidente y donde, según declaraciones de exjefes paramilitares, entre ellos el hijo de Monsalve, se habría pactado la creación del bloque metro de las autodefensas entre los hermanos Álvaro y Santiago Uribe, Luis y Juan Guillermo Villegas, y los hermanos Gallón.

Óscar Monsalve: Entonces que me necesitan dizque pa’, pa’ una diligencia en la Corte Suprema de Justicia referente a un congresista, entonces no sé.

Hijo: Será que lo está citando él, porque como usted dijo que él le había ofrecido plata a usted, será que lo está ubicando pa’ eso.

Óscar Monsalve: ¿Que él me daba plata a mí?

Hijo: Sí...

Óscar Monsalve: Ah sí, no, no. Es que eso yo lo sigo sosteniendo, eso digo yo, yo sigo sosteniendo eso.

Lo que sorprende es que, según la Corte, Óscar aseguró posteriormente no haber comentado de este asunto con su familia.

Otra conversación entre Juan Guillermo Villegas y otro de los hijos de Monsalve fue captada seis meses después de la diligencia.

Juan Guillermo Villegas: Lo que usted tiene que decir es que usted sí viene y declara y que pues... aquí en Medellín, y con su abogado, eso es la misma cosa.

Oscar Monsalve Pineda: Pero, ¿quién o qué?

Juan Guillermo Villegas: No, nada. Lo mismo, lo mismo. La misma cosa que estamos hablando hace unos tres o cuatro años. Lo mismo, que pa' ayudarme a mí.

Uribe se defiende

“Sigue el ánimo persecutorio” del alto tribunal, sostuvo el expresidente tras conocerse la sentencia.

Asimismo, pidió que se publiquen la totalidad de las interceptaciones y que sea la ciudadanía la que examine si cometió delito alguno.

También aseguró que conservará su número telefónico, al tiempo que insistió en que seguirá en la búsqueda de personas que le ayuden, según él, a esclarecer la verdad.

“Pido a los colombianos presos que conozcan manipulaciones del senador que se atrevan a denunciar”, añadió.



Sigue el ánimo persecutorio en la Corte Suprema. pic.twitter.com/TkTxOkCiE6 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 18, 2018