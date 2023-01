Corto y falto de seriedad: así calificó HRW informe de comisión sobre directrices del Ejército

Luego de que el informe señalara que órdenes para incrementar resultados de las FF. AA. se ajustan al DIH, Human Rights Watch criticó la falta de profundidad.

José Miguel Vivanco se pronunció sobre el informe de trece páginas presentado en Colombia por la comisión presidencial acerca de las directrices en el Ejército que pondrían en riesgo la vida de civiles.

“Apenas algunos párrafos dedicados a examinar dos de los seis documentos que son de conocimiento público y que hacen parte de un esfuerzo promovido por el actual comandante del Ejército para reinstaurar políticas que son muy similares a la de los falsos positivos", indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Wtach.

En contexto:

Comisión asegura que directrices operacionales del Ejército están acorde con el DIH Vivanco indica que directrices como la que ordenaba duplicar bajas, o los reportes de los combates por parte de las brigadas, son precisamente documentos que no fueron tenidos en cuenta a fondo.

En entrevista con Blu Radio, uno de los miembros de la comisión defendió el informe.

“Pudimos establecer o determinar que no hay relación, hablo de enero de 2019 a hoy, entre esas directrices que consideramos por esta razón equivocadas y la realización de lo que se llama falsos positivos”, explicó Alfonso Gómez Méndez.

Vivanco replicó: “Al desechar por completo que pudo haber falsos positivos en lo que va del año, me parece que ignoran también información de conocimiento público”.

Vivanco aseguró que en efecto los expertos de la comisión lo contactaron para recibir su concepto. No obstante, el mail se perdió en su carpeta de correo no deseado y hasta hoy lo vio, pese a esto aseguró que solicitará cita con la comisión para que en un próximo informe, tengan la posición de Human Rights Watch.