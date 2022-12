Costa Rica dice no tener información sobre María del Pilar Hurtado

El funcionario aseguró que ni la Fiscalía ni la Cancillería han recibido comunicaciones oficiales de las autoridades o el Gobierno de Colombia acerca de Hurtado.

Tampoco existe una solicitud de asilo por parte de Hurtado ante el Gobierno costarricense, explicó el ministro.

Gamboa dijo que aunque Costa Rica no tiene información de la presencia de la exjefa de inteligencia colombiana en el país, "no se podría descartar" que se encuentre de manera irregular en territorio del país centroamericano.

"En el caso de que nuestra policía detenga a una persona indocumentada, será deportada de inmediato", comentó el ministro.

En julio pasado, se informó en Bogotá que el Tribunal Superior de esa ciudad aprobó la solicitud de la Fiscalía de anular el pasaporte de Hurtado, para que la exfuncionaria no pueda salir de Panamá, país en el que se presume se encuentra desde que en 2010 se le concedió asilo.

Hurtado dirigió entre 2007 y 2009 el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la central de inteligencia liquidada por una trama de espionaje a magistrados, políticos de oposición, defensores de derechos humanos y periodistas en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

La exfuncionaria es investigada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia por los presuntos delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir.

La exdirectora del DAS perdió su condición de asilada en Panamá luego de que en mayo pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña resolviera que el decreto mediante el cual el Ejecutivo le concedió el asilo en 2010 es inconstitucional.

Algunos medios de prensa han especulado con la posibilidad de que Hurtado se haya trasladado a Costa Rica de manera irregular, luego de que Panamá le revocara el asilo.