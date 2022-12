Costumbre de poner primero el apellido del padre a los hijos podría cambiar en Colombia

Esta tradición relega a mujeres y atenta contra igualdad, dice estudiante que demandó ante Corte Constitucional. Si madre no está de acuerdo, se haría sorteo.

“En Colombia ya se admite el cambio de nombre. ¿Por qué no desde el principio?”, plantea el demandante.

Dicha decisión y trámite quedaría en manos de los notarios, asegura Juan Pablo Pantoja.

La Corte Constitucional pidió concepto a las universidades del país, con el fin de alimentar el debate, antes de tomar una determinación.

Noticias Caracol le tomó el pulso al tema en las calles y la mayoría de los consultados se mostró partidario de mantener la práctica.

“Es una tradición desde siempre, no me siento discriminada”, “debe tener el apellido del padre y de la madre, lógicamente” y “que siga la tradición”, fueron algunas de las opiniones.

Conozca más sobre este tema:

¿Rodríguez? ¿González? Conozca los apellidos y nombres más comunes en...