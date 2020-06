COVID-19 en recién nacidos: proteja a su bebé del virus siguiendo estas recomendaciones

El COVID-19 ha afectado a personas de todas las edades, ni siquiera los recién nacidos han escapado de esta infección.

En Colombia, al 30 de mayo, se habían registrado 19 recién nacidos positivos para el coronavirus.

“Siendo Boyacá, con 6 recién nacidos, el departamento que más casos tiene. Seguido están Bogotá, Atlántico y Barranquilla, con 3 casos cada uno. Ahora, de los 19 recién nacidos, el 70 % están en casa con vigilancia estricta, el 15 % tienen enfermedad grave y están en UCI, y el 15% con enfermedad leve a moderada”, explicó Carlos Andrés Sánchez, pediatra, perinatólogo y neonatólogo.

Y es que aunque la infección sea poco frecuente en menores de un año, el sistema de defensas inmaduro y la vía respiratoria más pequeña podrían aumentar la probabilidad de que presenten complicaciones pulmonares por COVID-19 en los recién nacidos.

“Desafortunadamente, no hay datos a nivel mundial que nos hablen de la gravedad de la enfermedad en el periodo neonatal. Ahora, de los 19 paciente reportados en Colombia, 5 fallecieron. Esto quiere decir que tiene una mortalidad del 25 %, comportándose como una enfermedad grave en recién nacidos”, anotó el profesional.

En cuanto al contagio, investigaciones realizadas hasta el momento no confirman, pero tampoco descartan, la transmisión a través de la placenta o el cordón umbilical.

Lo que parece es que el riesgo para los recién nacidos también es por contacto cercano con gotas de saliva de familiares o personas infectadas.

“La OMS recomienda continuar con la lactancia materna bajo medidas estrictas. Las mamás tienen hacer un buen lavado manos y senos, y usar el tapabocas. Si la mamá está asintomática o tiene una enfermedad leve, puede hacer una lactancia directa. Si está moderada o severa, tiene que hacer una extracción leche para administrársela posteriormente al recién nacido”, aseguró Sánchez.

A diferencia de los adultos, los recién nacidos no presentan tos. Usualmente los familiares pueden notar dificultad respiratoria y coloración morada alrededor de la boca, señales que deben llevar a consulta inmediata.

Además, para cuidadores, también hay un llamado a la prevención.

Los bebés no deben recibir visitas y no deben usar tapabocas. Por temor, no se deben evadir los controles médicos ni las vacunas, al contrario, se han diseñado estrategias para mantener protegidos, informados y con adecuado seguimiento tanto a la madre como al bebé.