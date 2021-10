CPI cerró investigación a Colombia por violación de DD. HH.: “Está a la altura de sus obligaciones”

La Corte Penal Internacional (CPI) cerró el examen preliminar sobre la violación de derechos humanos en Colombia, que estaba vigente desde el 2004.

La decisión se produjo durante la firma de un acuerdo con el gobierno del presidente Iván Duque , en el que este se comprometió a apoyar las labores de la justicia transicional.

“Me complace decir que Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales, al igual que sus obligaciones reglamentarias con base en el principio de complementariedad, y me complace decir que me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar”, dijo Karim Khan, fiscal de la CPI .

Con este anuncio y tras 17 años de información, la Corte Penal Internacional cerró el examen preliminar sobre la situación en Colombia que fue abierto en 2004 porque, de acuerdo con los argumentos de entonces, en el país no se estaría ejerciendo una justicia eficiente en casos de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

Simultáneamente se firmó un acuerdo de siete puntos con el Gobierno nacional en el que se respaldaron las labores de la justicia transicional.

En uno de los puntos, el Gobierno se compromete a continuar apoyando a las diferentes instancias judiciales en materia de investigación a estos delitos, incluida la JEP.

“El Gobierno de la República de Colombia acuerda asegurar que la JEP reciba el espacio que necesita para realizar su trabajo y se compromete a asegurar que la JEP y las demás cortes y todo el sistema tribunal reciban los fondos que requieren y asegurar que no existirá ningún tipo de interferencia política en el proceso”, señaló Karim Khan.

El presidente Iván Duque asumió el compromiso con la justicia transicional, pero pidió que se garantice reparación y no repetición a las víctimas.

“Que los sistemas de justicia transicional deben siempre abordar esa preocupación de las víctimas, que se conozca la verdad a plenitud, una sola, que se conozcan los principios de justicia y se apliquen, que se apliquen los principios de reparación a las víctimas y que esos tres elementos garanticen la no repetición”, afirmó el mandatario.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, advirtió que, si prosperan las propuestas políticas que afecten la estructura de la justicia transicional, eso llevaría a una nueva intervención de la CPI en Colombia.

Asimismo, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se comprometió a mantener la cooperación entre las entidades.

El avance en las investigaciones de casos como los falsos positivos, abusos sexuales en el marco del conflicto armado y secuestros de las extintas FARC fueron determinantes para que se levantara este examen preliminar de la CPI.

