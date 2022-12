Crean escultura de Jesús con rostro de mujer para romper maldición en municipio del Atlántico

Fue instalada frente al templo de Polonuevo. Habitantes la ven como una obra de arte, mas no como símbolo de sus creencias religiosas. Iglesia la desaprueba.

“Es una imagen todo lo contrario de Cristo, no se le ve una cruz no se le ve una corona”, cuestiona Guillermo Cervantes, residente del pueblo, aunque para Sonica Coronel “es una belleza porque ahí está representando el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer”.

La escultura en yeso colocada en una urna de cristal reemplaza al Cristo del Dolor que hace más de medio siglo fue destruido por algunos pobladores y que, según algunos, trajo una maldición, pues ocurrió un accidente trágico en 1968 de un bus que iba de Polonuevo hacia Barranquilla, además del suicidio de un policía.

Hermes Cardona, gestor del proyecto, dijo que quiso “recuperar la memoria histórica del legado que nos dejó la señora Leonor Martínez que fue quien esculpió el Cristo del Dolor”.

El párroco de la iglesia del pueblo se declaró en desacuerdo con la escultura, pero la alcaldía y la Gobernación de Atlántico apoyaron la causa con el transporte y la caja donde permanece la figura.