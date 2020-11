Crece polémica por citación del Ejército a periodista que denunció cantos contra mujeres en batallón

Continúan las críticas al Ejército Nacional por la citación a la periodista Adriana Villegas, quien a finales de octubre denunció en una columna de opinión sobre los cantos misóginos de los soldados de un batallón de Manizales.

La polémica se originó el 18 de octubre por un texto publicado en el periódico La Patria, donde la periodista, con el titular 'No es broma, es violencia', advirtió que un grupo de soldados del batallón Ayacucho entonaba cantos en contra de las mujeres.

La periodista conoció que el Ejército inició una investigación por esta denuncia y advirtió que ha sido citada al batallón, llamado que no aceptó.

“Comedidamente me permito solicitarle se sirva comparecer a este despacho de la coordinación jurídica del batallón Ayacucho, con el fin de escucharla en diligencia de declaración juramentada dentro de la diligencia de indagación disciplinaria”, dice la citación.

“Me citan en calidad de testigo, me dicen que si no asisto, pues me haré acreedora a sanciones y bueno, pues yo entiendo que los ciudadanos en principio tienen la obligación, cualquier ciudadano, de colaborar con las autoridades de ser testigos, o pues ir a declarar como testigos, pero en este caso en particular yo le manifesté al batallón que todo lo que yo tenía para decir ya lo dije en la columna y esta es de público conocimiento. No tengo nada absolutamente más que agregar”, dijo la comunicadora.

Un abogado opinó sobre la citación a la periodista y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también se pronunció.

“La indagación preliminar es precisamente para poder determinar quién o quiénes pudieron haber incurrido en la presunta falta disciplinaria”, dijo Armando Ramírez, un abogado manizaleño.

Mientras que Raissa Carrillo, abogada de la FLIP, indicó: “en el contexto de la vigilancia por parte del Ejército a periodistas y defensores de derechos humanos es indeseable que se insista en que la periodista visite las instalaciones del Ejército”.

Esa institución advirtió en la citación que han tenido tres aplazamientos y que la investigación está en etapa de indagación preliminar y sometida a reserva.

La nueva fecha quedó para el 14 de enero del 2021 y en caso de que la periodista no asista podría recibir sanción pecuniaria, que operaría con cobros de hasta 50 salarios mínimos legales diarios vigentes.