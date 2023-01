Crece polémica por penas alternativas para violadores de menores en el conflicto

Corte Constitucional permitió a la JEP imponer sanciones entre 5 y 8 años para este delito. Víctimas tienen opiniones divididas.

Para Red Papaz, organización defensora de los derechos de los niños, no puede ser un delito de guerra abusar de un menor.

“Estamos muy preocupados. Creemos que estos delitos contra las niñas, niños y adolescentes no es un delito conexo a la guerra y como tal no debería ser juzgado por la JEP. Ya tenemos un reto enorme para que la justicia ordinaria actúe con la legislación con la que cuenta el país", dice Carolina Piñeros, su directora.

Para el exmagistrado José Gregorio Hernández, la corte se equivocó: “Nada tiene que ver ni con la revolución ni con los delitos propiamente políticos, como sedición o asonada, violar a mujeres o a menores y menos hacerlo de la manera como las víctimas lo han revelado. Hacían prácticamente fila para violar a estas niñas y a estas mujeres".

La corte mediante un comunicado explicó su determinación basándose en que once organizaciones de víctimas y defensa de la mujer pidieron el fallo que profirió.

“En todos los casos se impondrán en los términos previstos en los numerales 60, 61, 62 y en el listado de sanciones del subpunto 5. 1. 2 del acuerdo final, las cuales tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas, consolidar la paz y cumplir la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado; siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad”, indicó el alto tribunal.

Y aunque las víctimas de abuso sexual tienen posiciones diversas, hay un sector de ellas que se siente revictimizado.

En medio de esta polémica varias organizaciones han citado este miércoles a un plantón por el derecho de las víctimas de abuso sexual en medio del conflicto

