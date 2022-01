Crecen las denuncias por presunto acoso sexual a atletas santandereanas por parte de su entrenador

Varias son las denuncias, elevadas ante la Fiscalía, en las que cuatro atletas santandereanas hacen un duro relato sobre presunto acoso sexual, laboral y psicológico, que según el documento, ejerció el entrenador Giovanny Vega Blanco en su contra. En 18 folios, las presuntas víctimas señalaron al veterano instructor de querer accederlas.

“Una vez me llevó a un motel, me había lavado el cerebro de que mi familia no me quería y de que él podría ayudarme, pero me dio tanto miedo que al final me dejó tranquila (…) Nunca me penetró, pero siempre lo intentó”, confesó una de las víctimas.

Publicidad

Otra presunta afectada contó que vivió un calvario por no aceptar sus pretensiones. "Como yo no accedí y no quise, bueno, yo entrené de mala gana. Tenía como mucha frustración y me hizo subir 5 veces a esa subida, simplemente, porque no accedí a que me dejara tocar", declaró otra de las deportistas.

A los señalamientos se sumaron los de algunos atletas masculinos que acusaron a Vega Blanco de malos tratos.

Publicidad

“Es un loco y un depravado mental, entonces, es un monstruo que debe de pagar por todo lo que ha hecho y hay personas que han sido abusadas por él, pero ninguna se atrevía a decir nada”, confesó uno de los atletas.

Podría interesarle: Joven habría violado a varias mujeres que no aceptaban ser sus novias

La Fiscalía designó un equipo adscrito a la Unidad Contra Delitos Sexuales para investigar los hechos. Defensoras de los derechos de la Mujer pidieron celeridad a la justicia.

Publicidad

“Le exigimos a la Fiscalía que actúe con severidad y celeridad para que esto no se vuelva a repetir”, expresó la defensora de los derechos de la Mujer, Olga Materón.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo anunció que brindará acompañamiento jurídico y psicológico a las afectadas e invitó a más mujeres presuntamente agredidas a denunciar.