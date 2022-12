Credibilidad en un acuerdo de paz creció ocho puntos: Gallup

A la pregunta ¿cree que se llegará a un acuerdo que ponga fin al conflicto con las FARC o no?, un 53% de los preguntados contestó que sí y un 44%, que no.

Hace apenas dos meses, en diciembre, los encuestados respondieron sí en un 45% y no 52%. Esto hace que se haya aumentado en ocho puntos la credibilidad en un acuerdo.

Sobre ¿Considera que es conveniente o inconveniente que el gobierno suspenda las acciones militares contra las FARC, teniendo en cuenta que ese grupo declaró una tregua indefinida y unilateral?, un 35% de quienes contestaron la encuesta aseguraron que era conveniente y un 61% que era inconveniente.

La encuesta también preguntó si estaba o no de acuerdo con sacrificar parte de la justicia para tratar de negociar la paz. Un 41% se mostró de acuerdo, frente a un 57% que estuvo en desacuerdo. En la medición de diciembre estaba de acuerdo el 44% y en desacuerdo el 52%. Aumento en cinco puntos el desacuerdo en sacrificar justicia por negociar la paz.

Con relación a la aprobación o desaprobación de la forma como Juan Manuel Santos se está desempeñando en su labor como presidente, un 43% de quienes fueron preguntados contestó que la aprueba en comparación a un 53%nque la desaprueba.

En la última medición, el presidente tenía 43% de aprobación frente a 51% de desaprobación.

Esta es la encuesta de Gallup y su respectiva ficha técnica.