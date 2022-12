Creí que solo estábamos aterrizando: sobreviviente narró tragedia de Chapecoense

Erwín Tumiri, sobreviviente del accidente aéreo de Chapecoense, narró en Blu Radio todo lo que vivió momentos previos a la tragedia y cómo va el proceso de recuperación que adelanta en su natal Bolivía.

El técnico de vuelo reveló que el día del accidente ni pasajeros ni tripulantes tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo. “Nadie sabía ni supo lo que estaba pasando, todos creíamos que íbamos a aterrizar porque el tripulante ya lo había anunciado, y pues estábamos esperando eso”, explicó.

Agregó que “todo fue muy rápido, de un momento a otro vibró el avión, se apagaron las luces y se prendieron las de emergencia y pues ahí fue que ahí nos dio la mala vibra”.

A su vez aprovechó para desmentir las versiones que indicaban que él se había salvado gracias a que alcanzó a tomar una posición fetal.

“Nadie sabía que había un problema, nosotros estábamos preparados para aterrizar, no hubo tiempo para nada, ni me puse en medio de maletas ni hubo gente gritando levantándose de sus sillas como dijeron por ahí”, contó.

Aclaró que él no es empleado de la aerolínea Lamia sino que era un técnico contratista, por eso iba en la parte de atrás y siempre tuvo desconocimiento de lo que sucedía en cabina.

Sobre la hipótesis de que el avión se quedó sin gasolina, Tumiri explicó que inicialmente la aeronave iba a parar en Cobija, Bolivia, “pero no pasó y nunca me dijeron por qué, me pregunto qué habrá pasado”.

Su labor era la de abastecer el combustible, revisar que todo estuviera en orden, pero “no de calcular la cantidad ni la distancia, eso era trabajo del despachador”.

“Creo que el piloto debió comunicarse al menos conmigo sobre toda la situación, yo me enteré de eso fue por Ximena (otra de las sobrevivientes) que me dijo que había como poco combustible”, aseveró.

Luego de que el avión impactara, Tumiri recuerda que despertó “bocabajo, así como entre sueños, estaba lloviendo y oscuro, vi a Ximena que estaba atrapada y ahí la cogí, estábamos en medio de un bosque”. Fue allí cuando lo encontraron y grabaron el video de cómo lo intentaban hacer reaccionar.

Gracias a la rápida atención de los médicos que recibió en Medellín, hoy se encuentra junto a su familia. Pese a que dijo que se tomará un tiempo prudente para su recuperación tanto física como psicológica, dejó claro que su futuro será en el aire.

“Quiero seguir con esta carrera, quiero ser piloto, ya me subí a un avión (para viajar a Bolivia) tras el accidente y al principio me dio miedo pero ya después bien”, puntualizó.