Crimen ambiental: imágenes del séptimo atentado contra el oleoducto Caño Limón en 2019

El derrame de crudo, en la quebrada La Llana, no ha afectado al río Catatumbo ni a los acueductos veredales del municipio de Teorama, en Norte de Santander.

Ecopetrol informó que, debido a enfrentamientos de grupos armados, no ha podido acceder a la zona para contener la emergencia por el nuevo atentado al oleoducto Caño Limón-Coveñas.

“Infortunadamente solo pueden atrapar la mancha de crudo en el corregimiento La Gabarra, que son unos 80 kilómetros abajo de donde sucedió el hecho”, detalló Édgar Pallares, secretario de Gobierno de Norte de Santander.

Autoridades ambientales recomendaron a la población abstenerse de acercarse a quebrada La Llana, así como encender fogatas cerca del sitio.

En contexto: Atentado a oleoducto caño limón produce derrame de crudo en la quebrada La Llana Según Ecopetrol, de los once atentados perpetrados este año contra oleoductos, siete de ellos han sido dirigidos a Caño Limón. En 2018, sufrió 89 ataques con lo que se produjo el derrame de 21 mil barriles de crudo y se destinaron 100 mil millones de pesos para reparar los daños causados.

En la zona delinquen el ELN y Los Pelusos.