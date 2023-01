Crimen y política: bandas tienen puestos los ojos en candidatos del Putumayo

Algunos de los candidatos a la gobernación del departamento traen sobre sí cuestionamientos por los apoyos de alias ‘Gárgola’ y su suegra.

Putumayo es un departamento donde siempre la criminalidad ha ido unido a la política. En el Bajo Putumayo está la joya de la corona para las bandas criminales. Allí han aumentado los cultivos ilícitos y la minería ilegal como el oro y el coltán.

Publicidad

Pero en estos momentos las bandas criminales tienen puestos sus ojos en los candidatos a las próximas elecciones.

Cinco candidatos son los protagonistas de esta contienda a la gobernación: Jorge Coral, Jhon Molina, Boanerges Rosero, Leandro Romo y Jorge Cancimance.

Es un departamento sin vías, sin salud, sin educación. Colombianos que soportan el cáncer de la corrupción y la violencia.

Jorge Coral Rivas es el candidato de siempre, de origen conservador. Fue rechazado por su mismo partido y reencauchado en el Partido Ada, de la alianza afrodescendiente.

Publicidad

"El Partido Conservador no optó por darme el aval (...) porque supuestamente estaba siendo investigado dentro de una acción que tuve en la época anterior", dice.

Coral se refiere a la investigación que se adelanta en su contra por el video donde él aparece en su finca con Miguel Antonio Bastidas, alias ‘Gárgola’, y que según las autoridades es el máximo jefe criminal de la banda La Constru, señalada de manejar el negocio del narcotráfico, las rentas criminales y desapariciones en el Putumayo.

Publicidad

Un video que al parecer fue grabado en el 2011, pero que salió a la luz en plena campaña electoral del 2015 y que deja en evidencia cómo se mueven los tentáculos criminales para permear la política.

Para la época la Fiscalía aseguró que alias ‘Gargola’ fue capturado por hacer parte de la banda criminal La Constru, que operaba en el Putumayo.

La Fiscalía capturó a Coral una semana antes de esas elecciones por sus presuntos nexos con la banda narcotraficante La Costru y aunque quedó en libertad hace dos años, su proceso sigue vivo en la justicia.

Jorge Coral ha sido alcalde de Puerto Asís repetidas veces, su última reelección fue en periodo 2012 al 2015, tiempo durante el cual se le atribuyen grandes elefantes blancos y obras sin terminar. Por la construcción de la plaza de mercado tiene un proceso abierto.

Publicidad

"Si Jorge Coral ganara seguramente, y si la justicia actúa durante su primer año de gobierno, Jorge Coral se tendría que ir para la cárcel", dice Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación.

Jhon Molina le gana el aval conservador al cuestionado Jorge Coral. Su padrino político es Jimmy Díaz, representante a la Cámara y tradicional cacique azul. La suya es una de las campañas más grandes y ostentosas.

Publicidad

Molina puntualiza que siendo gerente de la Empresa de Energía del Putumayo tuvo que poner cara a la tragedia de la avalancha en Mocoa, que cobró la vida de más de 300 personas y que lo impulsó a ser gobernador.

A pesar de esa loable tarea, su candidatura acumula sombras dudosas en sus alianzas políticas.

¿Qué relación usted tiene con la candidata a la asamblea Gloria de María Ortiz?

Publicidad

“Gloria de María Ortiz es candidata a la Asamblea, fue diputada por el Partido conservador; la conocí en el gobierno de Jimmy Díaz, pero aquí todos se conocen, es la suegra de Bastidas, alias ‘Gárgola’ (...) ella es parte de nuestro equipo”.

¿O sea que usted la apoya?

Publicidad

“(...) yo no puedo decir quién participe o no en una campaña política, quien da los avales es el partido y si a ella (el Partido Conservador) le verificaron su hoja de vida, no debe tener ningún problema que le impida representar al partido y ejercer este liderazgo”.

Según pares, el clan político de los conservadores en el Putumayo funciona como un relojito:

“La suegra de alias ‘Gárgola’ es Gloria de María Ortiz, expresidenta de la Asamblea del Putumayo, nuevamente candidata a la asamblea y ‘Gárgola’ es además concuñado del coronel Elkin Alfonso Argote, exjefe del estado mayor de control y reservas del Ejército Nacional, quienes fueron descubiertos en un vehículo oficial en Soacha”, dice Ariel Ávila.