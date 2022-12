Crímenes de Héctor Abad y otros dos académicos, de lesa humanidad

El ente investigador declaró este lunes que el asesinato a manos de paramilitares del defensor de los derechos humanos Héctor Abad Gómez y otros dos colegas suyos de la Universidad de Antioquia, cometido hace 27 años, es un crimen de lesa humanidad y por tanto no prescribe.

La decisión, anunciada por el vicefiscal general, Jorge Perdomo, busca que se haga justicia en los casos de los catedráticos Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur Taborda y Luis Felipe Vélez Herrera, asesinados en Medellín, en dos ataques perpetrados por paramilitares el 25 de agosto de 1987.

Vélez Herrera fue asesinado a tiros por sicarios enviados por paramilitares en la mañana de ese día y horas después corrieron la misma suerte Abad Gómez y Betancur Taborda cuando llegaban al velatorio de su colega.

Según la Fiscalía, pese que ya pasaron más de 25 años del triple asesinato, con lo cual prescribieron, se reabrirán las investigaciones por tratarse de una conducta sistemática y organizada contra defensores de derechos humanos en el departamento de Antioquia.

"Es de resaltar que como estos casos se encontraban prescritos, al ser considerados como crímenes de lesa humanidad las investigaciones se reabren", manifestó Perdomo.

La autoría de los tres asesinatos ha sido atribuida al grupo paramilitar que dirigía el que fuera jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, autor de numerosos crímenes y también asesinado en 2004.

De los tres, el caso más emblemático es el de Héctor Abad Gómez, médico especialista en salud pública que cuando fue asesinado era el presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia.

Hace algunas semanas, Los Informantes entrevistó al escritor Héctor Abad Faciolince, autor de la premiada novela "El olvido que seremos", sobre la vida y obra de su progenitor.

Please enable Javascript to watch this video