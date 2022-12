Crisis humanitaria en Turbo por migrantes que intentan llegar a Estados Unidos

En cualquier calle de Turbo, ya es normal observar a centenares de migrantes durmiendo en el suelo, caminando sin destino o recibiendo alimentos de personas solidarias con su causa.

Según Ignacio Jesús Leal Arias, migrante cubano, cuenta que los habitantes de este municipio del Urabá antioqueño, hacen pan diariamente para regalarles.

“Es una obra de caridad que les estamos haciendo, porque uno sabe lo que es tener hambre”, expresó Viviana Hernández, habitante de Turbo.

A las afueras de la iglesia del municipio de Turbo y en cartones deben dormir aproximadamente 800 migrantes, que son: haitianos, cubanos, somalíes y africanos, que hoy se encuentran en esta localidad y solo le piden al Gobierno Nacional que les deje llegar a su destino.

“Ya no tenemos donde estar, no tenemos alimentos, no tenemos dinero para pagar arriendo”, expresa Vallelin Hernández, otra migrante cubana.

La llegada masiva de migrantes es de tal dimensión que la Defensoría del Pueblo calificó la situación como insostenible y lanzó una alerta.

“Lo que se evidencia en el municipio de Turbo es una crisis humanitaria de enormes proporciones, puesto que los migrantes desean pasar a cualquier costo a Panamá", asegura William González, Defensor Regional.

El cierre de la frontera con Colombia, ordenado por Panamá, provocó el grave problema, dicen las autoridades locales.

“Situación que se está convirtiendo en una gran amenaza para la seguridad, para la integridad de estas personas, en territorio urabeño”, agregó Emelides Muñoz, secretario de Gobierno de Turbo.

Los migrantes están sin recursos debido a que muchos pagaron a los llamados coyotes, para guiarlos en el recorrido hasta Centroamérica, de donde aspiran pasar a Estados Unidos.