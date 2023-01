Crisis migratoria en La Guajira: venezolanos intentan cruzar por pasos ilegales

A pesar de que el Gobierno colombiano ordenó cerrar las trochas, decenas intentan ingresar desesperadamente porque no consiguen comida en su país.

"Tenemos que esperar de un día a otro a que abran por otras trochas, pagar y hacer el sacrificio porque tenemos que pasar", dice Sayda Atencio, ciudadana venezolana.

"Es un poco inhumano porque pasamos necesidades en el camino. Cuanto llegamos acá, pagamos una cantidad de bolívares", asegura Renzo Ortuñez, venezolano.

A quienes les ha ido bien con esta medida es a los cambistas de moneda.

"Conviene un poco que las trochas estén tapadas porque hay afluencia de personal por aquí, le sirve mucho a los que venden el agua, los de la carretilla, los que venden la comida", afirma Andrés Orozco, cambista.

Quienes se dedican al transporte pirata dicen que viven su peor momento.

"Hemos intentado pasar por otras partes, pero los carros no pasan. Los pasajeros quieren que los llevemos hasta allá", señala Luís Valbuena, conductor.

Por su parte, una desesperada madre ingresó a Colombia junto a sus nueve hijos, uno de ellos con síntomas de desnutrición severa. El menor fue rescatado por el ICBF en Manaure.

"Allá la comida no se consigue, él antes bebía leche y ya no se consigue", asegura Nerisa del Valle Parra, madre del menor.

Por ahora, el ICBF indaga si los otros ochos niños requieren también atención nutricional.

Así mismo en Paraguachón, las autoridades continúan con las diferentes restricciones para el paso venezolanos por las trochas.