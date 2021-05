Crisis social y el retiro de la reforma tributaria: ¿qué viene para Colombia?

Tras cinco días de protestas en contra de la reforma tributaria, el presidente Iván Duque hizo un anuncio esperado por cientos de ciudadanos que se volcaron a las calles.

(Puede leer: ¿Estuvo expuesto en aglomeraciones? Recomendaciones frente al COVID-19 )

"Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el ministerio de Hacienda y tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto, fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales", dijo el mandatario.

Sobre este anuncio, María Alejandra Villamizar, analista de Noticias Caracol , comentó: “La reforma tributaria se convirtió en el punto de honor entre el gobierno y los sectores sociales que marcharon en la calle. Uno puede decir que la reforma es el árbol, pero que el bosque es enorme y ese bosque es una crisis social agudizada por la pandemia, una crisis que ha dejado a muchos colombianos en la pobreza y que ha significado también que se reactive el paro nacional del año 2019”.

A su vez, el analista Álvaro Forero Tascón señaló que el gobierno Duque tomó la decisión de manera tardía, pues “se hubieran podido evitar mucho dolor y excesos” sin presentar “esta propuesta de reforma incendiaria”.

Y agregó: “ahora vamos a pasar a lo que hemos podido hacer desde hace tres meses, que es buscar los recursos para la inversión social, que es absolutamente necesaria, sin afectar a los sectores más vulnerables, que más golpeados están por la pandemia”.

Publicidad

Entre las ideas destacadas por Forero Tascón para lograr la inversión social está la venta de ISA, “que produciría casi 14 billones y con eso se taparía buena parte del hueco inmediato”.

Por su parte, el politólogo Eduardo Pizarro calificó como un “error” que el gobierno Duque presentara la reforma tributaria “en un momento tan sensible” y subrayó que esto “ahondó la fractura nacional que está afectando la estabilidad democrática”, no solo en Colombia sino en todo el continente.

Recalcó que es necesario el consenso nacional “sobre recursos frescos para la economía nacional”, porque la “reforma tributaria es muy importante, no solamente porque podemos tener un déficit fiscal, sino que Colombia puede caer en la calificación de riesgo de las agencias internacionales, lo cual afecta las finanzas públicas y los préstamos internacionales y sus costos”.

Vandalismo

Las marchas, que en gran mayoría fueron pacíficas, se vieron empañadas por el vandalismo que generó caos y destrucción y, tras esas situaciones, el presidente Iván Duque anunció la noche del sábado la activación de la figura de “asistencia militar” para contener desórdenes en las ciudades, lo que avivó la polémica.

“No me parece positivo sacar a las fuerzas militares porque un militar está adiestrado para disparar, no para atender manifestaciones, para eso existe el ESMAD”, recalcó Pizarro.

Publicidad

¿Qué pasa en Cali?

Cali fue epicentro de contrastes, por un lado, se registraron multitudinarias marchas y por otro, fuertes disturbios protagonizaron algunos manifestantes.

“No es coincidencia. Cali es el epicentro de la región más pobre, más afectada por la violencia en Colombia, que es el Pacífico. Es una ciudad que ha crecido con una población recién llegada del Pacífico, del Cauca, que no es fácil incorporar a la economía y es uno de los sectores, sobre todo los jóvenes, que está reflejando mayor insatisfacción. El problema de Cali, obviamente, tiene un componente de orden público, pero eso es secundario, antes de eso hay una problemática social muy grande”, puntualizó el analista Forero Tascón.