Critican reforma a código penal: Gobierno Petro “solo ha tenido oídos para victimarios”

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, planteó los reparos que tiene ante el borrador del proyecto de reforma al Código Penal, Penitenciario y Carcelario que presentará el Ministerio de Justicia ante el Congreso en febrero, y que propone que, bajo ciertas condiciones, los presos salgan a trabajar de día y regresen a la prisión en la noche.

Le puede interesar: En Barranquilla, capturan a papá acusado de golpear a su hijo por desconectarle el celular

La iniciativa surge con el objetivo de reducir el hacinamiento, ya que actualmente en Colombia hay 98.386 presos en las cárceles, aunque estas tienen capacidad para 81.175 internos, es decir, que hay una sobrepoblación del 21,2%.

Publicidad

Al hablar sobre la reforma del código penal, el doctor Herrera manifiesta que aunque cree que deben existir esfuerzos para “acabar el hacinamiento carcelario”, considera que “este ejercicio es incompleto, es parcial y le hacen falta otros elementos fundamentales. Por ejemplo, lo que hace la política de la seguridad ciudadana y la estructuración del Inpec para cumplir debidamente con estas obligaciones que pretenden asignarse”.

Asimismo, afirma que el gobierno de Gustavo Petro no solo “peca de ambicioso”, sino que además “solamente ha tenido oídos para hablar con los victimarios (…) y no ha tenido el detalle de reunirse con grupos o asociaciones de víctimas. En la justicia restaurativa es por sobre todo importantísima esa opinión, la de las víctimas, y esas hasta la fecha no han sido oídas”.



Cuestionamientos al Inpec

El doctor Herrera señala que “el Inpec no tiene hoy día la capacidad para asegurar esa propuesta del gobierno” respecto al código penal.

“El Inpec es hoy día una coladera, es un organismo absolutamente escueto, desorganizado y anárquico”, pese a “la buena intención que tienen la gran mayoría de guardias penitenciarios, pero la alta rotación en la dirección del Inpec y otros fenómenos que ahí se presentan, impiden cumplir con ese objetivo”.

El experto cree que “en eso la propuesta del gobierno es coja. ¿Cómo hará el gobierno para garantizar que esas personas privadas de la libertad puedan trabajar en el día y regresar seguramente a las cárceles de noche? El gobierno ha sido omisivo en ese sentido”.

Publicidad

Para Herrera, esa “es una respuesta que exige el ciudadano común y que ha sido víctima de este tipo de delitos”.

El experto cuestiona la reforma al código penal poniendo como ejemplo medidas como las prisiones domiciliarias, que “no han sido resueltas de manera eficiente por parte del Estado”.

Publicidad

“No se trata de liberar por liberar”, recalca, y agrega que “una política seria en materia penitenciaria tiene que velar por los derechos humanos, tiene que ser garantista y es un compromiso de toda democracia, pero no en desmedro de los ciudadanos de bien ni tampoco de las víctimas”.

Asimismo, Herrera subraya que “el Estado no puede renunciar a construir cárceles, es un objetivo fundamental, entre otras para efectos de cumplir debidamente con los fallos de la Corte Constitucional”.

“Pero ¿qué se podrá esperar, si la misma Corte Constitucional el año pasado citó a este gobierno a una reunión para hablar del tema del hacinamiento carcelario y ningún funcionario de alto nivel se presentó a esa audiencia?”, concluyó.

Le puede interesar: