Criticar con mentiras no es leal: Santos a quienes cuestionan proceso de paz

El presidente Juan Manuel Santos, en entrevista con Noticias Caracol, se ofreció a mediar en el conflicto diplomático entre Estados Unidos y Venezuela, propiciando un acercamiento entre Barack Obama y Nicolás Maduro.

“Lo importante es distensionar esa situación”, declaró Santos. “Colombia podría ser un puente, porque tenemos unas magníficas relaciones con Venezuela y Estados Unidos. Si nos lo piden, estaremos listos”, agregó.

Publicidad

El jefe de Estado también se refirió a los cuestionamientos hechos por procurador Alejandro Ordóñez Maldonado al proceso de paz. Dijo al respecto que desea cerrar cualquier polémica.

“Con el procurador estamos totalmente de acuerdo sobre los principios fundamentales que debe haber en el proceso. Él dice: 'Una paz sin impunidad'. Por supuesto, lo que estamos negociando es una paz sin impunidad. Por eso la justicia transicional. Segundo: que las FARC deben desarticularse como organización criminal. Por supuesto, ¿a quién se le ocurre que les vamos a permitir que se mantengan como organización criminal? Tercero: que tienen que desarmarse. El propósito de este proceso es que sigan haciendo política sin armas”, afirmó Santos.

“Voy a cerrar ese capítulo del procurador, esa pelea pública no le conviene a nadie”, complementó.

“Quienes critican con mentiras, me parece que no es leal, que no es bueno para el proceso ni la democracia”, declaró el gobernante.

Publicidad

El mandatario también se pronunció sobre la eventual candidatura a la primera magistratura por parte del actual vicepresidente, Germán Vargas Lleras, iniciativa que tuvo una prueba de fuego en el Congreso de la República.

“Los gobiernos están para eso: para hacer e inaugurar obras, presentar resultados. Si los demás ministros están mostrando resultados, bienvenidos sean. Para eso están. Eso beneficia al país, al Gobierno, a todo el mundo”, sostuvo.