Críticas a Uribe por duras declaraciones contra el proceso de paz y la economía colombiana en Europa

“Terroristas están por encima de las reglas”, aseguró. Embajador en Londres le respondió y dijo que “no tiene una licencia para estar despotricando del país”.

Las críticas se dieron en Grecia, en un escenario diplomàtico social y humanitario, tradicionalmente alejado de las polémicas políticas. Allí estaban, entre otros, el exvicepresidente de EE. UU. Joe Biden.

El pronunciamiento del exmandatario y hoy senador se produjo luego de que el embajador Néstor Osorio presentara un panorama favorable para la economía nacional y para la inversión extranjera en Colombia.

“La paz, construida con el concurso de la sociedad civil y la academia, despeja el futuro de Colombia como nunca antes”, dijo el embajador.

Minutos después, cuando tuvo la palabra, Uribe no solo enfiló baterías contra el proceso de paz, sino que habló de inestabilidad económica y de un crecimiento incontrolado de los cultivos de coca y fenómenos delictivos como la extorsión.

"No podemos hablar de posconflicto en Colombia, un país donde la ley está quebrantada y donde los terroristas están por encima de las reglas del Estado de Derecho”, dijo Uribe.

“A diferencia de otros países de Latinoamérica en Colombia no hay dictaduras, pero el Estado de derecho y la ley no están por encima del terrorismo”, añadió el hoy senador.

En entrevista con Noticias Caracol, el diplomático calificò el hecho como "verdaderamente inusitado".

"Es decir, él (Uribe) no tiene una licencia para estar despotricando del país por todas partes", dijo.

En declaraciones concedidas a Blu Radio, el embajador Osorio reprochó las afirmaciones del exmandatario.

“El expresidente pidió la palabra para decir que él no creía que Colombia cumpliera con los objetivos de desarrollo sostenible, que los únicos sectores que crecían en el país eran el narcotráfico y la minería ilegal y que el país tenía todas las características que lo descalifican para la inversión extranjera y que la economía del país estaba decayendo”, declarò Osorio.