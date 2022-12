Cronología: fechas clave del fallo de La Haya sobre litigio con Nicaragua

Esta es la cronología de los hechos más destacados sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CJI) de La Haya que busca dirimir el litigio marítimo entre Colombia y Nicaragua:

2013

9 de septiembre - Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, revela estrategia de cuatro puntos para defender los intereses de Colombia en el mar Caribe. Sostiene que el fallo no es aplicable sin un tratado de límites .

2 de septiembre - Mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, propone a Colombia comisión binacional para poner en práctica el fallo de la CIJ .

28 de agosto - Nicaragua pide a la Unesco confirmar su propiedad sobre Seaflower . El gobierno de Ortega prepara decreto para renombrar la parte que -dice- le pertenece.

14 de agosto - Nicaragua asignó zona para exploración petrolera en aguas otorgadas por la CIJ . Aunque no reveló el nombre de la firma concesionaria, el presidente Ortega sostuvo que ya antes Colombia había autorizado trabajos en esa área.

14 de junio - Congreso de Colombia no modificará límites marítimos, anuncia presidente del Senado, Roy Barreras. "La presencia de una juez de nacionalidad china que no solo no se declaró impedida sino que no admitió al alto tribunal la motivaciones comerciales que estarían detrás del fallo contra Colombia, hacen aún más evidente la necesidad de rechazar dicho fallo y reiterar la soberanía colombiana sobre todo nuestro territorio terrestre y marítimo ", dijo Barreras.

11 de junio - Tras fallo de La Haya, Nicaragua adjudica construcción de canal interoceánico . La empresa HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKND Group) fue elegida para ejecutar la construcción del canal interoceánico nicaragüense, informó asesor presidencial.

12 de mayo - Nicaragua estudia demandar a Colombia ante CIJ para exigir más mar . El agente Carlos Argüello sostuvo que el alto tribunal no ha dicho que su país no tenga derecho a más plataforma continental, lo que permitiría una nueva demanda.

27 de febrero - Abren investigación contra abogados luego del fallo de La Haya. El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, dijo que se busca establecer si faltaron a su deber en la defensa del Estado colombiano.

25 de febrero - Gobierno colombiano descarta hablar con Nicaragua sobre zonas de pesca fronteriza. La canciller María Ángela Holguín dijo que lo que debe hacer Colombia es velar para que los derechos de los pescadores se respeten .

12 de febrero - Pescadores de San Andrés denuncian que fueron expulsados de sus aguas . Según el capitán de una embarcación, las autoridades de Nicaragua los interceptaron y los obligaron a retornar al archipiélago, pese al pacto de respetar la pesca.

2012

31 de diciembre de 2012 - Presidente Santos oficializó ayuda por 75 mil millones de pesos a pescadores de San Andrés .

18 de diciembre - Colombia expresó ante la ONU su inconformidad por el fallo . La canciller María Ángela Holguín le explicó al secretario general Ban Ki-moon las consecuencias negativas para los raizales.

Primero de diciembre - Los mandatarios de Colombia y Nicaragua se encuentran en México, durante la posesión de Enrique Peña Nieto. Santos dijo que su país seguirá buscando los derechos que La Haya vulneró . Ortega, por su parte, descartó emprender acciones bélicas.

30 de noviembre - Congreso de Nicaragua le exige a Colombia respetar el fallo de La Haya. "Actúe de manera civilizada", le pide el Legislativo al presidente Santos.

28 de noviembre - Colombia se retira del Pacto de Bogotá , tratado firmado por varios países y que reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para dirimir controversias de orden jurídico que surgieran entre las partes.

27 de noviembre - Nicaragua moviliza barcos y aviones hacia aguas que Colombia se niega a perder. El presidente Daniel Ortega le pidió al gobierno Santos retirar de inmediato a sus militares del mar que le cedió el tribunal de La Haya.

25 de noviembre - Colombianos marchan contra el fallo de La Haya. Piden al Gobierno que no acate la sentencia y dé prioridad a la forma de sustento de más de quinientas familias de pescadores de San Andrés.

