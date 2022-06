Crudo relato ante la JEP de militar rehén de las FARC: “Pensaba que era mejor morir y descansar”

Este martes, se realizó el primer día de las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que los exjefes de las FARC deben reconocer, ante las víctimas, el secuestro y los otros delitos relacionados con esos hechos. El encuentro fue un duro cara a cara en el que aquellos que sufrieron ese flagelo y sus familiares reclamaron verdad.

“Ustedes son unos genocidas como Hitler, una manada de asesinos y criminales”, aseguró Orlando Beltrán, víctima de secuestro, durante el encuentro realizado en la biblioteca Virgilio Barco.

Publicidad

Los siete exmiembros del secretariado de las antiguas FARC respondieron con gestos de vergüenza, como, por ejemplo, mirando para otro lugar y tapándose los rostros. Rodrigo Londoño, quien fue máximo jefe de la extinta guerrilla, reconoció lo que ocurrió.

“Con dolor en el alma venimos a esta audiencia y venimos ante ustedes reconociendo que, a nombre de días revolucionarios, cometimos estos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra”, dijo.

Las víctimas, mirándolos frente a frente, encararon a sus victimarios y pidieron la verdad, que, según ellos, no han reconocido, como la razón del secuestro de los diputados del Valle del Cauca. El único sobreviviente de ese caso, Sigifredo López, presentó dos duros correos de las FARC sobre lo ocurrido.

“Señora magistrada, si me lo permite, dirigirme y entregarle esto al señor Rodrigo Londoño. Es un cruce de correos donde solamente voy a mencionar dos correos que intercambiaron los integrantes del secretariado a propósito de la muerte, donde discutían si hacían público el hecho o si no lo hacían público, si decían toda la verdad o se guardaban”, afirmó López.

Publicidad

Sin embargo, para algunos de los ex-FARC, esos tratos inhumanos parecieran no haber existido, como narró alias ‘Joaquín Gómez’ en el caso del secuestro de Íngrid Betancourt y Clara Rojas.

“Si uno llega a ese campamento y no las conocía tampoco sabía que eran secuestradas, ellas estaban ahí cuando les provocaba fritar las carnes, no sé qué, ahí estaban libres, libres. Hubo un momento en el que ingresé y me dijo que intentó fugarse y le puse una cadena. ¿Fue así o no, Íngrid?”, sostuvo Milton de Jesús Toncel, exintegrante de las FARC.

Publicidad

Esta afirmación molestó a las magistradas de la JEP y a las víctimas. “Para las víctimas es muy ofensivo incluso cuando saben que hubo momentos de compasión con ellos… En ese sentido, yo quería recordarle que la razón por la cual están aquí no es por las veces que los trataron bien, la razón por la cual están aquí hoy y es lo que está insistiéndole la magistrada Catalina, es por los hechos que fueron tortura y eso es lo que ustedes tienen que reconocer”, señaló Julieta Mendieta, magistrada de la JEP.

Un momento enigmático de esta primera sesión fue cuando el sargento retirado César Lasso narró el horror de vivir encadenado por más de ocho años.

“En muchas ocasiones pensaba que era mejor morir y descansar, porque las cadenas de la humillación, amarradas al cuello, atadas a un compañero policial o del Ejército, mi coronel Malagón, nos causaron la mayor de las humillaciones”, aseguró el sargento Lasso.

Humillaciones por las que Rodrigo Londoño nuevamente pidió perdón. “Espero que la humanidad nos pueda perdonar, sé que las heridas no son fáciles de cerrar”, apuntó Rodrigo Londoño, exjefe de las FARC.

Publicidad

Los porqué, cómo, cuándo y dónde abundan. Las víctimas piden que esto no sea un mero formalismo, sino que realmente puedan encontrar la verdad que tanto anhelan.