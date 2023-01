Crueldad en Yopal: en su lugar de trabajo, frente a sus amigos, joven fue asesinada por un acosador

Otro caso de feminicidio estremece a Colombia, el de Laura Camila Dueñas, una joven universitaria de 22 años asesinada por un hombre que, según la familia de Laura, la acosaba. El sujeto fue hasta donde ella trabajaba, en Yopal, y le disparó.

Los hechos ocurrieron en un almacén de calzado de Yopal, Casanare. Laura Camila Dueñas fue baleada frente a otros clientes y compañeros de trabajo.

Según familiares de la víctima, el asesino la acosaba desde hacía varios días.

“No tenía absolutamente nada con ella, era un psicópata obsesionado por ella, buscándola. Al ver el rechazo de Camila, la cogió, me la mató, nos la arrebató de una manera que no merecía, no merecía esto”, exclamó Daniela Ospina, familiar de la víctima.

Laura Camila Dueñas tenía 22 años y era estudiante de administración de empresas y negocios internacionales.

“Era tanta la acosadera de ese señor que incluso le decía que si no se veían la buscaba a la casa, la buscaba al trabajo, entonces ella no tuvo otra opción sino de acceder a ese trato, pensó que de verdad iba a cumplir”, manifestó Alexa Silena Cuebas, familiar de la víctima.

Tras el crimen, la Policía de Yopal ubicó al hombre señalado del asesinato de la universitaria, quien se quitó la vida.

“En una reacción oportuna, activan el plan candado y llegan a la vivienda donde el presunto responsable del homicidio se escondía. Los que llegan a atender el caso, intentan dialogar con él tratando de que se entregara a las autoridades. Infortunadamente, no fue así y el agresor toma la decisión de acabar con su vida”, indicó el coronel Efraín García Hernández, comandante de Policía de Casanare.

Defensores de los derechos de la mujer pidieron más acciones para salvar la vida de las mujeres del departamento.

“Como mujer rechazar este hecho violento y lamentable que ha sucedido aquí en el departamento de Casanare. Nos deja una sola cosa y es decirles a las mujeres que no se queden calladas, que cuando estén siendo acosadas, cuando estén siendo violentadas, que pongan esta situación en conocimiento de las autoridades competentes y comencemos a romper esas cadenas de violencia porque Casanare infortunadamente ocupa los primeros lugares de violencia contra la mujer”, dijo Yesenia Bayona, periodista de Yopal.

“Si nos están celando, nos están acosando, nos quieren controlar, es momento de buscar ayuda para que nos den las herramientas que necesitamos, acompañamiento psicológico. Pero, lo más importante, denunciar”, manifestó Sandra Yamile Durán, de la Fundación Mujer es Familia.

Según información entregada por la familia de la víctima, el asesino era un cliente frecuente del almacén.