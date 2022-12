Cuadra Play de Bucaramanga: denuncian que mujer fue golpeada por guardias de seguridad

En Bucaramanga, una ciudadana denunció que un grupo de guardias de seguridad golpeó a una mujer en las afueras de una discoteca ubicada en la zona Cuadra Play.



La persona que grabó los hechos, quien prefirió no revelar su identidad, aseguró que recibió amenazas de algunas personas que también presenciaron la escena. En las imágenes se observa a la mujer tirada en el suelo mientras los funcionarios la agreden.

"Mi amigo me dice 'mira cómo traen a esa chica'. Yo miré y la traían de cuello, ahogada, la botaron en el piso, pasaron como 10 minutos y alguien grita, la empujaron y le estaban pegando. Se trata de parar, la empujan, la empiezan a ahogar. Yo me paro, y grito 'suéltala', comienzo a grabar, le dicen que estoy grabando y se viene un tipo, me dice que no puedo grabar, que era prohibido, que eso era parte del procedimiento", relató la testigo.

Denuncian brutal agresión hacia una mujer en la famosa 'cuadra play', un sector de rumba de Bucaramanga en donde siempre hay riñas, escándalos y este tipo de episodios. Lo que me causa curiosidad es porqué a quien grababa le prohíben hacerlo. pic.twitter.com/jhCctiPnLU — Mely Múnera (@MelyMunera) December 20, 2022

Publicidad

Sobre esta situación, el establecimiento de Cuadra Play aseguró que los guardias de seguridad solo reaccionaron porque la mujer los amenazó con un arma blanca.

"La chica fue un poco grosera, agredió a los guardias de seguridad masculinos, agrede brutalmente a los chicos, la femenina de guardia la bota al piso porque se dio cuenta de que tenía un arma blanca, se botó al piso por seguridad. En los videos se evidencia cuando uno de los chicos alza un cuchillo", argumentó Ayda Pérez, encargada general del establecimiento.



Además, los encargados de la discoteca en Cuadra Play negaron haber amenazado a la ciudadana que grabó el video.