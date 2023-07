¿Cuál es el alcance del decreto del cese al fuego bilateral acordado entre Gobierno y ELN?

Comenzó a regir en Colombia el cese de operaciones militares entre Ejército y el ELN, es decir el cese al fuego bilateral. Mediante un decreto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordenó suspender toda acción militar y de operativo policial ofensivo contra el ELN. Esta guerrilla también impartió la orden en sus filas horas antes. Así las cosas, cualquier ataque de una de las partes sería considerada como una violación al acuerdo. Se trata de una etapa denominada de alistamiento.

Según el mismo decreto, solo a partir de las cero horas del próximo 3 de agosto está prohibido, además de realizar acciones ofensivas, entrar en contacto armado, obstaculizar las labores del mecanismo de monitoreo y omitirle información, impedir la atención de enfermos o heridos de la población civil o las partes, incurrir en perfidia, incurrir en delitos como toma de rehenes, violación, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores. Esto dado que el cese al fuego bilateral empieza a regir en toda su dimensión, incluida la verificación y los protocolos, desde ese día.

“Este decreto le permite al ELN seguir con sus actividades hostilidades contra la población civil, es decir, influyendo en las elecciones del próximo octubre, extorsionando, reclutando forzadamente, desplazando y haciendo secuestros porque, desde luego, lo que no está prohibido está permitido, lo único que va a cesar el ELN son las acciones contra la fuerza pública”, señaló Jorge Mantilla, investigador del conflicto y el crimen organizado.

“De aquí al 3 vamos a tener muchos problemas para identificar qué es un incumplimiento y qué no porque en esta etapa estamos en un alistamiento, pero ese alistamiento no está del todo definido, no solo en términos operacionales, sino normativos, es decir, hoy incumplir, paradójicamente, no constituye un incumplimiento, no se sabe muy bien que constituye”, manifestó Alberto Sánchez Galeano, investigador sobre seguridad y defensa.

Para la Iglesia católica lo que ocurre en los territorios no da espera: “Crea un contexto en el cual las partes deben comenzar de manera inmediata a bajar la intensidad de cualquier tipo de enfrentamientos, a evitar choques, a evitar acercamientos, asegurarse de que las comunidades vulnerables no resulten afectadas y, por lo tanto, es una situación que tiene un impacto humanitario muy grande”, indicó monseñor Héctor Fabio Henao, vocero de la Iglesia católica con el ELN.

“Cualquier infracción al derecho internacional humanitario, incluso sin haber llegado a acuerdos, es prohibido a la luz de los tratados internacionales y de la ética humanitaria, el secuestrar, el extorsionar, hacer reclutamiento de menores, el agredir a la población civil, de modo que no puede haber ningún pretexto porque no se haya comenzado el cese al fuego para hacer ofensas y daño a la población civil”, explicó Camilo González Posso, presidente de Indepaz.

En este decreto adicionalmente el gobierno da la orden del cese al fuego bilateral nacional y temporal a partir del 3 de agosto y durante seis meses. Podrá ser prorrogado previa valoración de la mesa de diálogo.